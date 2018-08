TVC räumt in Oldenburg sechs Titel ab

Durften zufrieden sein: Torben Prepens (von links), Bennet Neumann, Ese Wema und Talea Prepens wussten im Trikot des TV Cloppenburg zu überzeugen. Foto: Harald Prepens

Oldenburg/Cloppenburg (mt). Bei den Niedersächsischen Meisterschaften der Altersklassen U16 und U20 haben die Leichtathleten des TV Cloppenburg gleich sechs Titel und weitere Top-Platzierungen geholt. Talea Prepens entschied in Oldenburg die Sprints über 100 und 200 Meter sowie das 100-Meter-Hürdenfinale für sich. Doppelmeisterin wurde Ese Wema im Weitsprung und im 100-Meter-Sprint. Das Hürdenfinale über 80 Meter gewann Torben Prepens. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

