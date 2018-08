Mehrere Medaillen für VfL Löningen

Überzeugender Auftritt: Die Löningerinnen Marieke Pelster (von links), Katharina Wilms, Jenny Ludmann und Pia Busse starteten in der Altersklasse U16 mit der Staffel über 4 x 100 Meter. Foto: Antonia Beyer

Oldenburg/Löningen (mt). Mit mehreren Podestplätzen kehrten die Leichtathleten des

VfL Löningen von den Landesmeisterschaften der Altersklassen U16 und U20 im Oldenburger Marschwegstadion zurück. Erik Siemer und Jasmin Engelmann landeten jeweils zweimal auf Platz zwei. Die erfolgreichste VfL-Sportlerin war am vergangenen Wochenende Annasophie Drees (U20), die über 1500 und 3000 Meter siegte.



Auf der kürzeren Distanz hatte es zunächst allerdings nicht nach einem Erfolg für Drees ausgesehen. Nach dem Start setzte sich ihre Teamkollegin und Favoritin Xenia Krebs an die Spitze des Feldes, Annasophie folgte mit etwas Abstand. Das Duo setzte sich deutlich vom Feld ab. Doch Xenia hatte anfangs das Tempo zu sehr überzogen, was sich nach 800 m rächen sollte. Nach gut 1000 m zog Annasophie Drees an ihr vorbei und lief in einer Zeit von 4:48,08 Minuten ungefährdet zum Sieg.