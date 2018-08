Erste Saison-Niederlage für Cloppenburger Oberliga-Kicker

Chance verpasst: BVC-Angreifer Drilon Demaj (rechts) hätte sein Team in Führung bringen können. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Uphusen. Nach dem überraschend guten Saisonstart mit zwei Siegen aus zwei Partien sind die Cloppenburger Oberliga-Fußballer vorerst auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Vom Auswärtsspiel beim Turnerbund Uphusen kehrte der BVC am Samstag mit einer 1:3-Niederlage zurück. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir waren vor dem gegnerischen Tor nicht effizient genug und haben Uphusen vor allem in der ersten Hälfte in der Defensive zu wenig unter Druck gesetzt“, sagte Gästetrainer Olaf Blancke. Dabei hätte die Partie einen ganz anderen Verlauf nehmen können... Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

