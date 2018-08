Mit „Jetzt-erst-recht-Einstellung“ zum 3:0

Einwandfreier Auftritt:: Pia Siegel (links) wurde ins kalte Wasser geworfen und machte – wie Lisa Josten auch einen guten Job. Hier geben die beiden BVC-erinnen der Gütersloherin Isabelle Wolf das Nachsehen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Der FSV Gütersloh bleibt gern gesehener Gast bei den Zweitligafußballerinnen des BV Cloppenburg. Auch im siebten Heimspiel gegen die Ostwestfälinnen waren die BVC-Frauen erfolgreich. Am Sonntagnachmittag landeten sie einen unerwartet klaren, aber allemal verdienten 3:0-Erfolg (2:0). Dabei boten die Gastgeberinnen nicht nur eine starke kämpferische Leistung, auch in spielerischer Hinsicht überzeugten sie bei ihrem Heimdebüt in dieser Saison.



Vor der Partie hatten die Cloppenburger Trainerinnen, Imke Wübbenhorst und Tanja Schulte einige Sorgenfalten auf der Stirn. Die Verletzungsausfälle von Sarah Geerken und Athanasia Moraitou in der Verteidigung stimmten nachdenklich. Aber Pia Siegel löste den Part als Innenverteidigerin souverän.