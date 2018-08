Große Sorgen vor Heimpremiere

Zwangspause: Sarah Geerken wird mit Syndesmosebandanriss rund drei Wochen ausfallen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Saarbrücken war für die Fußballfrauen des BV Cloppenburg keine Reise wert. Nicht nur, dass sie ihr erstes Spiel in der neuen, eingleisigen 2. Bundesliga beim dortigen 1. FC mit 1:3 verloren, zudem zogen sich die Verteidigerinnen Athanasia Moraitou (Außenbandanriss und des Schienbeinköpfchens) sowie Sarah Geerken (Syndesmoseband angerissen) Verletzungen zu und fallen für rund drei Wochen und damit auch für das erste Heimspiel am Sonntag aus. Keine guten Voraussetzungen also für den BVC im Kräftemessen mit dem FSV Gütersloh, das um 14 Uhr beginnt. Hoffnung gibt aber die Statistik: Gütersloh hat in Cloppenburg noch nie gewonnen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.