Lokalmatadoren fordern Elite

Bech vor Lahti: So war der Einlauf im vorigen Jahr. Was passiert in einer Woche? Foto: Ubbo Bandy

Cloppenburg (ll). Für Spannung ist gesorgt, wenn in genau einer Woche der MSC Cloppenburg die Elite des internationalen Speedwaysports zu Gast hat. Die „Night of the Fights“, die am 1. September um 19 Uhr in der Arena an der Boschstrafße beginnt, wartet einmal mehr mit einem Weltklassestarterfeld auf.



Unter anderem wird der Titelverteidiger dabei sein. Mikkel Bech aus Dänemark hatte 2017 sein Debüt in Cloppenburg gegegeben und auf Anhieb den Mc-Donald‘s-Supercup errungen. Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.