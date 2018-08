BVC holt vor Uphusen-Spiel Joseph Ahua

Kaum zu halten: Der Cloppenburger Nico Thoben (links) zeigte im defensiven Mittelfeld des Oberligisten bislang starke Leistungen. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Fußball-Oberligist BV Cloppenburg hat mit Joseph Ahua eine Woche vor Ende der Transferperiode einen neuen Spieler unter Vertrag genommen. Der 27 Jahre alte Offensivkicker von der Elfenbeinküste ist ab sofort spielberechtigt und gehört dem Kader bereits am kommenden Samstag in der Partie beim Turnerbund Uphusen an (Anstoß: 16 Uhr). „Mit ihm haben wir eine weitere Alternative für die Außenbahnen“, sagt BVC-Trainer Olaf Blancke. „Das ist vor allem wichtig, weil uns Lazar Aydin wegen seines Studiums verlassen wird.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.