Saisonstart gegen einen Titelfavoriten

Sportkegler der KFH Löningen neu in der 2. Bundesliga

Die KFH Löningen: (von links) Dominik Flerlage, Marcel Möhlenkamp, Udo Buschermöhle, Manuel Prues, Lutz Dunkel, Dietmar Nolting, Torsten Irsch. Foto: Dunkel

Löningen (ld). Am kommenden Samstag beginnt für die Kegelfreunde Hasetal Löningen die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV Salzgitter. Als Aufsteiger starten die KFH nun in der 2. Bundesliga. Die Nordstaffel des Unterhauses ist gespickt mit erfahrenen Mannschaften und Spielern, gegen die es für die KFH Löningen in erster Linie darum geht, den Heimvorteil im Centralhof Breher zu nutzen und so die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.