Speedway-Elite kommt nach Cloppenburg

Der MSC richtet am 1. September die „Night of the Fights“ aus

Den Sieg im Blick: Der Finne Thimo Lathi (vorne) wurde im vergangenen Jahr Zweiter und will sich diesmal den Titel sicher. Foto: Ubbo Bandy

Cloppenburg (mt). „Die ,Night of the Fights‘ zum Ende der Saison ist für mich immer wieder ein ganz besonderes Highlight“, erwartet MSC-Fahrer Robert Lambert voller Vorfreude das Cloppenburger Speedway-Spektakel unter Flutlicht am Samstag, 1. September. Nach einer bislang exzellenten Saison befindet sich der junge Engländer in Bestform, um am Ende der Veranstaltung vielleicht erstmals ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Das zumindest ist Lamberts erklärtes Ziel. Los geht es um 19 Uhr in der Arena an der Boschstraße im Industriegebiet Emstekerfeld. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.