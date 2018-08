Reichlich Spaß beim Blick auf die Tabelle

Fußballer des BV Cloppenburg rangieren in der Oberliga nach zwei Spieltagen überraschend auf dem zweiten Platz

Gute Laune: BVC-Trainer Olaf Blancke (hinten) freut sich mit seinen Spielern Jan Ostendorf (Nummer 24) und Drilon Demaj über den 4:1-Sieg gegen den MTV Wolfenbüttel. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Bereits seit der Saison 2009/2010 schnürt Kristian Westerveld seine Fußballschuhe für den BV Cloppenburg. In der Anfangszeit kickte der 34 Jahre alte Niederländer nicht nur in der Regionalliga, sondern trainierte auch Junioren-Mannschaften. Unter seinen Fittichen waren damals Spieler wie Jan Ostendorf, Jan-Philipp Plaggenborg, Nico Thoben oder Matthis Hennig. Mittlerweile geht „Weste" mit ihnen gemeinsam auf Punktejagd – und legte mit seinem „Kindergarten" einen fulminanten Saisonstart hin.