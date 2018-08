Furioser BVC setzt erneut Ausrufezeichen

Oberliga-Fußballer feiern 4:1-Triumph gegen Aufsteiger MTV Wolfenbüttel

Volle Konzentration: Enes Muric (vorne) und der BV Cloppenburg waren am Samstag im Spiel gegen den MTV Wolfenbüttel (hinten Johannes Patz) zumeist einen Schritt schneller. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Wie von Trainer Olaf Blancke erhofft, hat sein Team den 3:1-Auftaktsieg in Oythe vergoldet. Und wie. Weil die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg gegen den Aufsteiger MTV Wolfenbüttel vor der Halbzeitpause zum Teil wie entfesselt aufspielten, feierten sie am Samstag einen völlig verdienten 4:1-Erfolg. „Ich habe nicht geglaubt, dass wir nach zwei Spielen sechs Punkte auf unserem Konto haben. Die Mannschaft hat mich wieder überrascht", sagte Blancke nach dem Spiel mit glänzenden Augen.