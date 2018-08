Auf geht es ins Abenteuer „neue 2. Liga“

Fußballfrauen des BVC treten zum ersten Punktspiel der Saison 2018/2019 morgen beim 1. FC Saarbrücken an

Augen zu und durch: Agniezska Winczo (rechts) führt die BVC-Frauen als Kapitänin in die Saison der eingleisigen 2. Bundesliga. Erste Station ist morgen der 1. FC Saarbrücken. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Alles das, was sich durch die Einführung der neuen, weil eingleisigen und damit bundesweiten Einführung der 2. Bundesliga ändert, erfahren die Fußballfrauen des BV Cloppenburg gleich am ersten Spieltag. Am Sonntagvormittag treten sie zum Auftaktpunktspiel beim 1. FC Saarbrücken an. Anstoß im Stadion Kieselhumes ist um 11 Uhr. Die Cloppenburgerinnen betreten ein gutes Stück Neuland, schließlich bekommen sie es in der anstehenden Serie mit einigen komplett unbekannten Mannschaften zu tun. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.