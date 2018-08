Respekt und Zuversicht vor Heimpremiere

Fußball: Landesligist BV Essen hat am Sonntag die Blau-Weißen aus Papenburg zu Gast

Einsatz fraglich: Besir Rogaqi (am Ball, hier im Pokalspiel gegen Lastrups Hannes Heitmann) hat mit muskulären Problemen zu kämpfen. Foto: Langosch

Essen (ll). Das Auftaktprogramm für die Landesligafußballer des BV Essen hat es in sich. Mit dem 1:1 am vorigen Wochenende bei Vorwärts Nordhorn lebt die Mannschaft von Trainer Luc Diamesso gut, am kommenden Sonntag wartet aber schon der nächste schweren Brocken auf den BVE. BW Papenburg ist der Gegner bei Essens Heimpremiere in der Saison 2018/2019, Abstoß ist um 15 Uhr.