SVB-Hunger erst nach sechs Toren gestillt

Bevern zieht durch 6:0-Sieg in Garrel ins Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokals ein

Ausgetanzt: Beverns Kristen Bramscher (links) schießt den Ball gleich ins Garreler Gehäuse – der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Garrel. Durch einen 6:0-Erfolg beim BV Garrel ist Fußball-Landesligist SV Bevern am Mittwochabend ins Achtelfinale des Bezirkspokals spaziert. Obwohl, ein Spaziergang war es eigentlich nicht. Denn der SVB drückte vor rund 200 Zuschauern von der ersten bis zur letzten Minute mächtig aufs Tempo. Daher hatte der gastgebende Bezirksligist nicht den Hauch einer Chance und kassierte wie der SC Melle am Samstag in der Landesliga sechs Treffer.