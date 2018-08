Garrel fordert Bevern zum Pokaltanz

In der dritten Runde steht am Mittwochabend ein Derby an

Augen zu und durch: Kuba Bürkle (links) und der SV Bevern wollen nach dem Landesliga-Auftaktsieg gegen den SC Melle nun das Achtelfinale des Bezirkspokals erreichen. Foto: Wulfers Von Til Bettenstaedt



Garrel/Bevern. Da waren es nur noch drei. Mit dem BV Essen, SV Bevern und BV Garrel ist aus dem Landkreis Cloppenburg nur noch ein Trio im Fußball-Bezirkspokal vertreten. Während die Essener erst am 29. August beim TuS Frisia Goldenstedt gastieren, erwartet der Bezirksligist aus Garrel den Landesligisten aus Bevern schon am Mittwoch. Wenn das Derby um 19 Uhr angepfiffen wird, könnte die Zuschauer eine interessante Partie erwarten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.