Artur Janzen gelang bei Gala ein Viererpack

Kein Sieger: Der SC Winkum (links Alexander Purk) und Schwarz-Weiß Lindern (rechts Florian Beyer) trennten sich 2:2-Unentschieden. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. In der Fußball-Kreisklasse haben der VfL Markhausen (7:0 bei Harkebrügge II) und der BSV Kneheim (2:1 gegen Galgenmoor) jeweils den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Mittlerweile hat jedes Team in der Liga zumindest einen Zähler auf seinem Konto. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.