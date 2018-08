3:1 – BVC startet mit einem Paukenschlag

Freude pur: Der Cloppenburger Trainer Olaf Blancke (links) uns seine Mannschaft bejubelten den Auswärtssieg in Oythe nach dem Schlusspfiff mit ihren Fans. Viele Anhänger hatten ihr Team zum Oldenburger-Münsterland-Derby begleitet.Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Oythen. Was für ein Start! In der ersten Oberliga-Partie der Saison 2018/19 hat die junge Fußball-Mannschaft des BV Cloppenburg direkt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause feierten sie gestern einen 3:1-Erfolg beim VfL Oythe. „Ich bin sehr stolz und absolut begeistert von der Truppe“, sagte ein sichtlich zufriedener BVC-Trainer Olaf Blancke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

