Pflichtaufgabe zum Pflichtspielauftakt

DFB-Pokal: Cloppenburgs Fußballfrauen beim Regionalligaaufsteiger TuS Schwachhausen klarer Favorit

Erste Pflichtaufgabe: Natsuki Kishikawa (rechts) gastiert mit Cloppenburg morgen beim Regionalligaaufsteiger TuS Schwachhausen. Vor rund zwei Wochen gewann der BVC in Hemmelte gegen die Bremerinnen ein Testspielt mit 8:0. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Die Zeit des Testens und Vorbereitens geht zu Ende, am Sonntag steht für die Fußballfrauen die erste Pflichtaufgabe der Saison 2018/2019 an. Um 14 Uhr treten sie in der ersten Runde des DFB-Pokals beim TuS Schwachhausen an. Alles andere als ein sicherer Erfolg bei dem Regionalligaaufsteiger aus Bremen wäre eine faustdicke und unangehme Überraschung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

