Ruhe vorm möglichen Feuerwerk

Cloppenburgs Oberliga-Auftakt steigt in Oythe

Voller Einsatz: Jan Ostendorf (vorne) und der BV Cloppenburg wollen am kommenden Sonntag im Auftaktspiel beim VfL Oythe keine Bruchlandung hinlegen. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten bei einem Auswärtsspiel wird Olaf Blancke seine Mannschaft am Sonntag nicht in der Gäste-Kabine auf die Partie einstimmen. Stattdessen treffen sich die Oberliga-Fußballer des BV Cloppenburg vor dem Auftaktduell beim VfL Oythe (Anstoß: 15 Uhr) im VIP-Raum ihres Stadions an der Friesoyther Straße. Dort gibt es erst Kaffee und Kuchen, bevor die Ansprache folgt. „Die Ruhe in unseren Gefilden tut den Jungs bestimmt gut“, sagt der BVC-Trainer. „Oythe wird sicher versuchen, gegen uns ein Feuerwerk abzubrennen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.