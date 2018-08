BV Garrel freut sich auf Ex-Weltmeister

Bei zweiter Auflage der Handball-Tage ist am kommenden Wochenende Christian Schwarzer zu Gast

Power am Kreis: Das Bild zeigt Christian Schwarzer (am Ball) im Jahr 2008 während eines Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea bei den Olympischen Spielen in China. Foto: dpa

Von Til Bettenstaedt



Garrel. Einen weltmeisterlichen Leckerbissen serviert der BV Garrel interessierten Zuschauern am kommenden Wochenende anlässlich der zweiten Auflage seiner Handball-Tage. Dann wird der 318-fache Nationalspieler und WM-Sieger von 2007 Christian Schwarzer zu Gast sein. Der frühere Kreisläufer steht den Fans am Samstag und Sonntag nicht nur für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung.