VfL Markhausen erwischt optimalen Start

5:2-Erfolg gegen SV Evenkamp am ersten Spieltag in der Fußball-Kreisklasse

Kein Durchkommen: Markhausens Fußballer (gelbe Trikots) kamen zur Saisonouvertüre gegen Evenkamp zu einem 5:2-Erfolg. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Neben dem VfL Markhausen absolvierten SV Peheim (4:1 gegen VfL Löningen) und BV Kneheim (4:2 beim BV Neuscharrel) ihren Auftaktpartien in der 1. Fußball-Kreisklasse erfolgreich. Bereits am vergangenen Mittwoch hatte sich der SV Petersdorf mit 3:2 gegen DJK Elsten durchgesetzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.