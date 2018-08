Debüt der „jungen Wilden“

Auf Torejagd: Der 18 Jahre alte Stürmer Derrick Ampofo will am Samstag gegen den TuS Heeslingen für Treffer sorgen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Sicher ist es eine seiner jüngsten Fußball-Mannschaften aller Zeiten, die der BV Cloppenburg in eine Saison bei den Senioren schickt. Wenn der Oberligist am Samstag um 16 Uhr den Ligakonkurrenten TuS Heeslingen im Niedersachsen-Pokal empfängt, beträgt das Durchschnittsalter der Gastgeber gerade einmal etwas mehr als 21 Jahre. „Am Samstag werden vier oder fünf Jungs beginnen, die in der vergangenen Saison noch A-Junioren waren“, sagt der BVC-Coach Olaf Blancke. „Wir sind alle sehr gespannt, wie es läuft und wo wir stehen.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.