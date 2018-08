Landesligisten Favoriten im Pokal

Kaum zu stoppen: Dio Ipsilos (gelbes Trikot) erzielte drei Tore beim Beverner 9:0-Sieg in Sevelten. Am Freitagabend geht‘s für den SVB zum TuS Emstekerfeld. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (rw). Mit elf Mannschaften sind die Fußballer des Kreises Cloppenburg in die erste Runde des Bezirkspokals gestartet, noch sechs Teams stehen in Runde zwei. Definitiv drei Mannschaften werden die dritte Runde erreichen, denn mit den Partien TuS Emstekerfeld gegen SV Bevern, BV Garrel gegen Hansa Friesoythe sowie SV Höltinghausen gegen BV Essen stehen ausnahmslos Kreisduelle auf dem Programm.



Während der TuS in Runde eins ein Freilos genoss, erreichte Bevern mit einem lockeren 9:0-Erfolg bei Kreispokalsieger SF Sevelten die nächste Runde. „Wir sind motiviert, denn schließlich spielt man gegen einen Landesligisten nicht alle Tage“, meint TuS-Trainer Volker Kliefoth, der auf Lukas Pleye, Linus Funke und Marco Claus definitiv verzichten muss. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

