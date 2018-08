Abwehr zählt: „Tore werfen kann jeder“

Engagiert an der Seitenlinie: Renee Verschuren, die neue Trainer der Handballfrauen vom BV Garrel (hier im Testspiel gegen die SFN Vechta). Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Garrel. Bis zum Start des „Abenteuers 3. Liga“ ist es zwar noch geraume Zeit hin, aber die Handballerinnen des BV Garrel stecken seit rund zwei Wochen in der Vorbereitung. Am 14. September beginnt für den amtierenden Meister der Oberliga Nordsee, der mit dem Titelgewinn den Sprung in die dritthöchste deutsche Spielklasse geschafft hat, die neue Saison. An diesem Freitagabend kommt gleich ein großer Name auf den BVG zu. Gegner im ersten Heimspiel ist von 20 Uhr an Borussia Dortmund II.



Somit hat die neue Garreler Trainerin, Renee Verschuren, noch Zeit, ihre Mannschaft kennenzulernen und auf die kommende Serie vorzubereiten. Die 32-jährige gebürtige Niederländerin hat selbst eine ordentliche Vita als Handballerin aufzuweisen. Der Handballstil, den die neue Übungsleiterin pflegt, sieht die Defensive als Grundlage für den Erfolg