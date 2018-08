30 Wochen Training haben sich ausgezahlt

Topleistung vor Traumkulisse: Triathlet Matthias Schütte an der Hamburger Binnenalster. Foto: Herrmann

Hamburg/Garrel (mt). „You are an Ironman!“ Als der 23-Jährige Matthias Schütte vom BV Garrel nach 8:29:37 Stunden diesen Satz hört und vor Erschöpfung zu Boden sinkt, sind die Strapazen der letzten Stunden für einen kurzen Moment vergessen. 30 Wochen hatte Schütte auf den Triathlon in Hamburg hingearbeitet.



Täglich wandte er zwischen drei und sechs Stunden in sein Training. So kamen 300 Kilometer beim Schwimmen, über 5000 Kilometer auf dem Rad und über 1800 Laufkilometer zusammen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

01.08.2018 | Agnieszka Winczo wird Cloppenburgs Kapitänin