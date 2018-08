Agnieszka Winczo wird Cloppenburgs Kapitänin

Bisherige Mannschaftsführerin Daniela Löwenberg legt Babypause ein

Mannschaftsführerin: Agnieszka Winczo trug bereits im Test der BVC-Frauen gegen Schwachhausen am vergangenen Samstag im Hemmelte die Kapitänsbinde.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Wenige Wochen vor dem Saisonstart ist noch einmal Bewegung in den Kader des Frauenfußballzweitligisten BV Cloppenburg gekommen. Die Mannschaft des Trainerinnenduos Imke Wübbenhorst/Tanja Schulte muss in der kommenden Spielzeit auf Daniela Löwenberg verzichten, vom Landesligaabsteiger VfL Oythe kommen drei Perspektivspielerinnen.