Freude und Frust in Rostock

Löninger Pechvogel: Erik Siemer (links) verpasste das Finale über 1500 Meter trotz einer guten Leistung knapp. Foto: A. Beyer

Cloppenburg/Rostock (ll/tib). Obwohl die Cloppenburger Leichtathleten bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U18 und U20 insgesamt vier Medaillen holten, waren in Rostock nicht alle Starter restlos zufrieden. Mit etwas Abstand sah Armin Beyer mit gemischten Gefühlen auf die Titelkämpfe zurück. „Hatte Annasophie Drees am ersten Tag über 3000 Meter noch Silber geholt, herrschte am zweiten Wettkampftag doch eine gewisse Katerstimmung bei uns", so der Trainer der VfL Löningen. Bei Erik Siemer war es vor allem das Pech, das nervte.