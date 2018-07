Heimkehr mit vier Medaillen im Gepäck

Silber und Bronze: Talea Prepens vom TV Cloppenburg sprintete bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der U18 und U20 zweimal auf das Siegertreppchen. Archivfoto: Prepens

Rostock. Mit vier Medaillen sind die Leichtathleten aus dem Kreis Cloppenburg von den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen (AK) U18 und U20 aus Rostock zurückgekehrt. Talea Prepens vom TV Cloppenburg konnte ihre Titel aus dem Vorjahr über 100 und 200 Meter zwar nicht verteidigen, was angesichts ihrer langen Verletzungspause aber auch nicht verwunderlich war.



Mit Silber über 100 und Bronze über 200 Meter landete sie in der AK U18 aber immerhin zweimal auf dem Treppchen. In der AK U20 überraschte Karoline Sophie Löffel vom BV Garrel über 3000 Meter als eine der jüngsten im Feld mit einem dritten Platz. Annasophie Drees (VfL Löningen) hatte auf dieser Distanz am Freitag bei den U18-Jährigen Silber geholt (wir berichteten).