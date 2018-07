4:1 - Garrel schießt Thüle aus dem Pokal

Jubeltraube: Die Garreler begraben Amir Hasanbasic nach seinem Freistoßtreffer zum 4:1 gegen Thüle. Foto: Hermes

Garrel (her). In die nächste Runde des Bezirkspokals sind die Fußballer vom BV Garrel eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Wolff setzte sich gegen Bezirksliga-Konkurrent SV Thüle mit 4:1 durch.

Die Hausherren übernahmen gleich die Kontrolle. Mit der ersten Torchance erzielte Yannick Bauer die Führung (15.). Tobias Vossmann hatte ihn mit einem schönen Pass in Szene gesetzt. Fünf Minuten später pfiff Schiedsrichter Clemens Evers zur Unterbrechung ab, ein Gewitter war über Garrel gezogen.



