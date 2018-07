Kurz nach dem Gewitter schlägt Hansa zu

Umkämpfte Partie: Der Altenoyther Philipp Menke (rechts) behauptet hier den Ball vor Friesoythes Neuzugang Maycoll Canizales. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Altenoythe. Pünktlich zur Halbzeitpause setzten am Samstag beim Bezirkspokal-Duell zwischen dem SV Altenoythe und dem SV Hansa Friesoythe kräftige Regenfälle ein. Begleitet von Blitz und Donner marschierten die beiden Teams in die Kabinen. Die Gäste aus der Fußball-Landesliga kamen mit dem Wetterumschwung – in den ersten 45 Minuten war es noch schwül und sonnig gewesen – ganz offensichtlich besser klar. Denn kurz nach dem Seitenwechsel brachte Hansas Neuzugang Rasim Suleyman seine Mannschaft mit 1:0 in Führung (49.), bevor der eingewechselte Lukas Ostermann die Friesoyther in der 81. Minute endgültig in die zweite Runde schoss.