„Night of the Fights“ mit Topbesetzung

Lokalmatador: Der Engländer Robert Lambert startet für den MSC Cloppenburg und absolvierte bislang eine starke Saison. Folgerichtig rechtnet er sich für das „Heimspiel“ am 1. September Chancen aus. Foto: Daniel Sievers

Cloppenburg (mt). Wenn die „Night of the Fights“ in Cloppenburg am 1. September erstmals nach drei Jahren wieder um 19 Uhr an einem Samstagabend startet, können sich die Motorradsportfans wieder auf ein Speedway-Spektakel der Extraklasse mit einem renommierten internationalen Fahrerfeld freuen.



Alle Hoffnungen der Cloppenburger Fans liegen in diesem Jahr auf den erfahrenen René Deddens und Robert Lambert aus England. Die Clubfahrer des MSC kennen die Heimbahn in- und auswendig und brennen darauf, sich vor heimischen Publikum und lauter Kulisse zu beweisen.