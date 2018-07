Altenoythe hofft im Derby auf 700 Fans

Bereit fürs erste Pflichtspiel: Stefan Brünemeyer (rechts) und der SV Altenoythe wollen den SV Hansa Friesoythe aus dem Bezirkspokal werfen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Altenoythe/Friesoythe. Es gab Zeiten, da strömten bis zu 1300 Fußballfans zu Derbys zwischen dem SV Altenoythe und dem SV Hansa Friesoythe. „Aufgrund der Ferienzeit werden es diesmal sicherlich nicht so viele werden“, vermutet Herbert „Maga“ Rolfes. Wenn die beiden Rivalen am Samstag um 17 Uhr in der ersten Runde des Bezirkspokals aufeinandertreffen, „könnten es aber immerhin bis zu 700 Zuschauer sein“, hofft der SVA-Obmann. Bei den Gastgebern ist die Vorfreude auf das Duell jedenfalls riesig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.