Pokal als Testlauf für die Punktspielrunde

Gelingt die Überraschung? Christian Koop (blaues Trikot) steht mit dem FC Lastrup vor einer hohen Hürde. Foto: Langosch

Lastrup (ll).Kurz vor dem ersten Pflichtspiel in der neuen Saison haben die Landesligafußballer des BV Essen eine neue Personalie mitgeteilt. Vom Kreisligisten SV Gehlenberg kommt der Torhüter Tiberius Bosilca.Ob der Neuzugang schon am Sonntag zum Zuge kommt, wird sich zeigen. Zumindest tritt der BVE beim Bezirksligavertreter FC Lastrup um 15 Uhr als klarer Favorit an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.