Dürreperiode bringt Vereine ins Schwitzen

Etliche Fußballplätze sind knüppelhart

„Durstiger“ Rasen: Beim TuS Emstekerfeld wird der Hauptplatz momentan den ganzen Tag über bewässert. Drei Sprinkleranlagen stehen dem Platzwart Hubert Jüchter dafür zur Verfügung. Foto: Hermes

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Dass den Platzwarten in der Region derzeit permanent der Schweiß auf der Stirn steht, liegt nicht nur an den tropischen Temperaturen. Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit stehen sie vor der großen Herausforderung, die Rasenfelder ausreichend zu bewässern und so in einem einigermaßen guten Zustand zu halten. Viele Fußballplätze allerdings sind mittlerweile knüppelhart und gelb gefärbt.