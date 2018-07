Budde/Fichte bleiben im Titelrennen

Vierter Lauf zur Truck-Trial-Europameisterschaft in Langenaltheim

Starke Vorstellung: Fahrer Alexander Budde (im Bild) und Beifahrer Sascha Fichte im Steinbruch in Langenaltheim. Foto: Tobias Löffler

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg/Langenaltheim. Nach dem vierten Lauf um die Europameisterschaft im Truck Trial im mittelfränkischen Langenaltheim haben Alexander Budde und Beifahrer Sascha Fichte vom MSC Cloppenburg noch berechtige Hoffnungen auf den begehrten Europameistertitel. Wie schon beim ersten Lauf in Kroatien erwischte das MSC-Team allerdings zum Auftakt wieder einen rabenschwarzen Tag. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.