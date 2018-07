SVH-Supercup im nächsten Jahr schon fix

Organisatoren mit Turnier in Höltinghausen im Großen und Ganzen zufrieden

Packende Spiele: Während der Turnierwoche um den SVH-Supercup in Höltinghausen gab es viele gutklassige Fußballpartien zu gehen. Hier eine Szene aus dem Finale zwischen BW Lohne und dem TV Dinklage (in rot.). Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt und Ludger Langosch



Höltinghausen. Die Verantwortlichen des SV Höltinghausen waren sich schnell einig: 2019 wird es eine Neuauflage des stark besetzten und hoch dotierten Fußballturniers um den Supercup geben. „Alles in allem sind wir zufrieden", sagt Uli Borchers, der einer der Hauptorganisatoren war. „Etwas mehr Zuschauer hätten wir uns aber schon gewünscht." Im kommenden Jahr wird der Supercup sehr wahrscheinlich zwei Tage länger dauern. „Gegen Ende des Turniers hat das Niveau doch nachgelassen, weil die Spieler müde waren", sagt Borchers.