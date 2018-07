BVC-Erfolg bei Hitzeschlacht in Varrelbusch

Stark durchgesetzt: BVC-Kicker Drilon Demaj (links) entscheidet dieses Kopfballduell für sich. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Varrelbusch. Ein flottes Duell lieferten sich in Varrelbusch am Samstag trotz hoher Temperaturen die Cloppenburger Oberliga-Fußballer und die A-Junioren des JFV Nordwest. Letztlich setzte sich das junge BVC-Team in der Hitzeschlacht nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 durch. Alle vier Treffer fielen im ersten Durchgang. „Ganz zufrieden bin ich nicht. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir uns zu wenige Chancen rausgespielt und waren im Aufbau zu fehlerhaft“, sagte BVC-Coach Olaf Blancke. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.