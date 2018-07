„Sportkegeln lässt mich einfach nicht los“

Lutz Dunkel ist den Kegelfreunden Hasetal Löningen eng verbunden

Im Team hinter dem Team: Lutz Dunkel musste seine aktive Keglerlaufbahn beenden, blieb den KFH aber unter anderem als Pressewart erhalten. Somit tauschte er die Kugel mit dem Laptop. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Löningen. Der Kegelvirus hat Lutz Dunkel früh erwischt. Mit gerade einmal sechs Jahren kam der gebürtige Löninger erstmals mit diesem Sport in Kontakt, durfte er doch, nach den Wettkämpfen seines Vaters im Löninger Sportkegler-Club auf den damaligen Heimbahnen in der Gaststätte Spieker, beidhändig seine ersten Würfe mit mehr oder weniger Erfolg auf die Holzbahnen bringen.