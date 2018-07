Im Mekka des Pferdesports dabei

In Aachen am Start: Leonie Böckmann ist in der Soers gefordert. Foto: Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

Lastrup/Aachen (fn-press). Leonie Böckmann und Fire and Ice J werden am kommenden Wochenende beim CHIO Aachen an den Start gehen. Beim Weltfest des Pferdesports ist die junge Reiterin aus Lastrup im Finale von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport dabei. Einmal im großen Stadion in der Aachener Soers einreiten – davon träumen wohl viele Reiter. Für Leonie Böckmann aus Lastrup geht dieser Traum in Erfüllung.