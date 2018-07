Calvin Böckmann gewinnt Bronze im Team

Bronze mit dem Team: Calvin Böckmann war mit der deutschen Equipe in Frankreich erfolgreich. (c) Ingo Waechter Images

Fontainebleau (fn-press). Er hat Geschichte im Pferdesport geschrieben: Calvin Böckmann ist der bisher einzige deutsche Nachwuchsreiter, der gleichzeitig in zwei Disziplinen bei einer Europameisterschaft mitgeritten ist – sowohl in der Vielseitigkeit als auch im Springen. In der Vielseitigkeit gewann er Mannschaftsbronze, im Springen schaffte er es bis ins Einzelfinale und schloss mit dem Team auf einem guten achten Rang ab.

Die Europameisterschaft in Fontainebleau war für den 17-Jährigen aus Lastrup und seine Familie eine organisatorische Herausforderung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.