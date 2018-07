SV Bevern dreht den Spieß noch um

Durchgesetzt: Altenoythes Fußballer (links Kevin Tholen) spielen nach dem 5:1-Erfolg gegen TuS Emstekerfeld (rechts Raphael Wedemeyer) am Sonntag um Platz drei. Foto: Wulfers

Von Ludger Langosch und Rolf Wulfers



Altenoythe/Molbergen. FC Lastrup gegen SW Lindern (14 Uhr) und SV Peheim gegen SV Molbergen (15 Uhr) heißen heute die beiden Halbfinalspiele beim Molberger Fußballturnier. Im Anschluss findet um 16 Uhr das Spiel um Platz drei sowie um 17 Uhr das Finale des Stevens-Super-Cups statt. Hansa Friesoythe gegen SV Bevern lautet am morgigen Sonntag ab 13.45 Uhr die Finalpartie beim Altenoyther Fußballturnier um den Tholen-Cup. Zuvor bestreiten um 12 Uhr Gastgeber SV Altenoythe und BW Ramsloh das Spiel um Platz drei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.