„Mal sehen, wer Programm abgearbeitet hat“

Intensives Programm: TVC-Trainer Barna-Zsolt Akacsos startet mit Cloppenburgs Oberligahandballern in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Foto: ll

Cloppenburg (ll). Am Donnerstagabend hatte Barna-Zsolt Akacsos, Trainer des Handballoberligisten TV Cloppenburg, eine Reihe seiner Mannen zu einer ersten gemeinsamen Einheit gebeten. Der „richtige“ Trainingsauftakt folgt indes erst am kommenden Montag an, wenn im Stadion an der Friesoyther Straße für den kompletten Kader ein Cooper-Test ansteht.



„Mal sehen, wer seinen individuellen Plan in der Sommerpause auch tatsächlich abgearbeitet hat“, sagt Akacsos mit einem Lachen. Die Wahrheit liegt am Montag auf der Aschenbahn, wenn sich in besagtem Cooper-Test herausstellt, wer in einer vorgegebenen Zeit wie viel Strecke läuft. Dieser Test wird der Auftakt zu einer schweißtreibenden, weil intensiven Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

