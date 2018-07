Der Supercup lockt mit super Preisgeld

Außenseiter: Sascha Abraham (in grün) und Christian Kellermann sind mit dem SV Höltinghausen, beziehungsweise TuS Emstekerfeld die Außenseiter im hochkarätig besetzten SVH-Supercup. Foto: ll

Höltinghausen (ll). Die Verantwortlichen des SV Höltinghausen haben sich einige Gedanken gemacht, wie sie ihr Fußballturnier während ihrer Sportwoche aufpolieren können. Um ein attraktives Starterfeld zu präsentieren, greifen die Höltinghauser tief in die Tasche und schütten bei ihrem Supercup, der am kommenden Montag (16. Juli) beginnt und bis zum folgenden Sonntag (22. Juli) dauert, nicht weniger als 15000 Euro aus.



Dank dieses üppigen Preisgeldes wartet der SVH tatsächlich mit einer Topbesetzung auf. Neben dem Meister der Landesliga und Aufsteiger in die Oberliga, VfL Oythe, sind auch die fünf weiteren OM-Klubs dabei, die in der Saison 2017/2018 in der Landesliga gespielt haben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.