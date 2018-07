Marlene Sieverding holt Silber

Silber für Deutschland: (von links) Linda Erbe, Romy Allard, Marlene Sieverding und Valentina Pistner mussten nur den Niederlanden den Vortritt lassen. Foto: FN/Sina Schäper

Fontainebleau (fn-press). Die Cappelner Nachwuchs-Dressurreiterin Marlene Sieverding hat bei den Europameisterschaften im französischen Fontainebleau im Teamwettbewerb der Junioren Silber gewonnen.

Schon Nach der ersten Hälfte der Starter hatte die deutsche Mannschaft in Führung gelegen. Am Ende landete die deutsche Equipe mit einem Gesamtergebnis von 216,816 hinter den Niederlanden (219,757) auf Platz zwei. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

