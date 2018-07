Hansa geht mit neun Neuen in die neue Saison

Die Neuen beim SV Hansa: Oben von links: Co-Trainer Niko Remesch, Maycoll Canizales, Lucas Baumeister, Thomas Mennicke, Rasim Suleyman, Trainer Hammad El-Arab. Unten von links: Hendrik Diekmann, Andre Jaedtke, Fabian Höhne, Sven Laaken. Foto: Millhahn

Von Rolf Wulfers



Friesoythe. Den neun Neuzugängen stehen beim Fußball-Landesligisten Hansa Friesoythe sieben Abgänge. „Wir hatten in der vergangenen Saison viele Verletzungsprobleme und sind nun breiter aufgestellt“, meint Hansas Fußballobmann Tobias Millhahn. Somit hat Cheftrainer Hammad El-Arab mit seinem neuen Assistenten, Niko Remesch, mit 18 Spielern die Saisonvorbereitung aufgenommen.



