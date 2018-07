Talea Prepens sprintet Konkurrenz davon

Auf und davon: Talea Prepens (rechts) gewann bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg die Titel über 100 und 200 Meter. Foto: Prepens

Hamburg (mt). Bei den Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Hamburg gewann die 16-jährige Talea Prepens souverän die Titel über 100 Meter und 200 Meter der weiblichen Jugend U18.



Als jeweils Schnellste der acht Vorläufe (12,01 Sekunden) und vier Halbfinals (11,99 Sekunden) setzte sich Talea Prepens im Endlauf über die 100-Meter-Distanz überraschend eindeutig in Saisonbestzeit von 11,94 Sekunden bei leichtem Rückenwind gegen Janina-Marie Grünke (VfL Eintracht Hannover, 12,26 Sekunden) und Anika Nießen (Halstenbeker Turnerschaft, 12,28 Sekunden) durch.