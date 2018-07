Training mit dem Ex-Europameister

Tipps vom Ex-Profi: Manni Kaltz beobachtet die Übungen der jungen Kicker. Foto: DJK Elsten

Elsten (mt). An drei Tagen von ehemaligen Fußball-Profis lernen: Etwa 40 Kinder aus Elsten und den benachbarten Ortschaften nahmen an dem Trainingslager der Fußballschule des VfL Bochum teil.



Und der VfL hatte ein hochkarätiges Trainerteam geschickt. Prominentester Akteur war sicher Manni Kaltz. Der Außenverteidiger absolvierte zwischen 1971 und 1991 stolze 581 Bundesligaspiele für den Hamburger SV sowie 69 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, mit der er 1980 Europameister wurde. Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.