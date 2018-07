Drees und das Drama am Wassergraben

Im Pech: Annasophie Drees schied im Finale aus. Foto: Beyer

Von Ludger Langosch



Györ. Mit einer bitteren Erfahrung sind die Leichtathletik-Europameisterschaften der U18 im ungarischen Györ für Annasophie Drees zu Ende gegangen. Die Läuferin des VfL Löningen schied im Finale des Rennens über 2000 Meter Hindernis nach nur knapp einer Runde aus und erreichte das Ziel nicht.



Schon direkt nach dem Start geriet die 16-jährige Lodbergerin in ein Gerangel mit der finnischen Konkurrentin Pinja Kontinurmi. Annasophie Drees wurde in Folge dessen nach außen abgedrängt und musste die erste Kurve in einem weiten Bogen laufen. Immerhin aber hatte sie so freie Sicht auf die erste Hürde. Doch am folgenden Wassergraben nahm das Drama seinen Lauf.