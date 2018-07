Nach nervösem Start ab in den Endlauf

Daumen hoch: Annasophie Drees (links) hat ebenso den Einzug in den Endlauf über 2000 m Hindernis geschafft wie die zweite deutsche Starterin, Paula Emily Schneiders aus Mönchengladbach. Foto: Drees

Von Ludger Langosch



Györ. Am Ende wurde es für Annasophie zwar knapp, aber letztlich hat die Leichtathletin des VfL Löningen ein erfolgreiches Debüt bei Europameisterschaften gefeiert. Bei den Titelkämpfen der Altersklasse U18 im ungarischen Györ schaffte die 16-jährige Lodbergerin den Einzug ins Finale über 2000 Meter Hindernis. „Die Amelandfahrer aus Löningen haben auf der Insel mitgefiebert und die Schützenversammlung in Lodbergen wurde extra unterbrochen, um Annasophies Lauf zu sehen“, berichtet Vater Heinrich Drees. Das Finale beginnt am Samstag um 18.29 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.