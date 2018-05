Blancke, Bünger und Scheibel verlängern

Haben verlängert: Michael Scheibel, Torsten Bünger und Olaf Blancke (von links). Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Gute Nachrichten beim BV Cloppenburg: Wie der Fußball-Oberligist am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben hat, wurden die Verträge mit Trainer Olaf Blancke und Cotrainer Torsten Bünger um ein Jahr verlängert. Auch der sportliche Berater Michael Scheibel macht weiter. „Ab Sonntag gab es die finalen Gespräche. Ich sage immer noch, dass der BVC ein geiler Verein ist“, erklärte Blancke. Am Ende sei es eine Bauchentscheidung gewesen. Klar war sofort, dass er nur gemeinsam mit Bünger und Scheibel weitermachen würde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

